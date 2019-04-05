Внимание! У петербургских страхователей меняется код подчиненности для 4-ФСС

С 01.04.2019 проведена реорганизация филиалов Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС и территориальное распределение страхователей.
В связи с этим, отчетность за 1 квартал 2019 года должна быть представлена с указанием нового кода подчиненности.
Регистрационные номера страхователей изменению не подлежат, предупреждает ФСС.
Филиалы
Код подчиненности
Район
Филиал № 4
7804
Центральный
Красносельский
Петродворцовый
Филиал № 7
7807
Петроградский
Московский
Колпинский
Филиал № 12
7812
Адмиралтейский
Кронштадтский
Приморский
Филиал № 15
7815
Калининский
Фрунзенский
Красногвардейский
Филиал № 29
7829
Выборгский
Кировский
Курортный
Филиал № 30
7830
Василеостровский
Невский
Пушкинский
Пример:
До 01.04.2019 ООО «Ромашка» 7815000001, код подчиненности 7810 (Петроградский район)
С 01.04.2019 ООО «Ромашка» 7815000001, код подчиненности 7807 (Петроградский район)