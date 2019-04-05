Внимание! У петербургских страхователей меняется код подчиненности для 4-ФСС

БухЮлия Зачем эти бредовые статейки тут печатают? Кому интересно мнение какого-то неизвестного канала и к... Умрет ли обнал? И что не так с ИП

y.ponomarev Какая то война с ведьмами... Безнал - это круто, кричат на каждом углу. При этом статистику по у... Умрет ли обнал? И что не так с ИП

geologov_12 Даты ну никак не должны влиять на начисление пени при наличии переплаты на л/с.Смотришь карточку,... Налоговое замыкание

Старый ворчун и много лет все писали неправильно? Не все... ;-)А на приход в ФНС пенсфондовских "программ... Налоговое замыкание

Над.К Угу, и много лет все писали неправильно? И только какой-то "гениальный" писака программы АИС Нало... Налоговое замыкание

Старый ворчун Я тоже считаю, что приказ 107н предписывает в авансах по прибыли, усн, земле указывать даты из НК... Налоговое замыкание

Над.К Жалобу надо сразу писать. Чтобы руками правили Налоговое замыкание

sinang Спасибо за мнение, я пока заняла выжидательную позицию - налоговики обещали выдать мне ответ посл... Налоговое замыкание

Над.К Не получается. У вас нет конкретной даты. У Вас есть дата, до которой вы должны уплатить авансы п... Налоговое замыкание

Таня GH2 Через СБИС заказывала недавно выбираешь формат файла в pdf и все приходит в нормальном удобно чит... Справки из ИФНС поступают в неудобном для бухгалтеров формате xml

sinang У меня ситуация один в один, только появились пени по платежам по УСН, которые сделаны были ранее... Налоговое замыкание

Ali У нас займы практикуются. Это выгодно для бизнеса. К примеру наёмный водитель который отлично спр... Умрет ли обнал? И что не так с ИП

Mikhail Ostrogorskij Странный текст. Во-первых, почему только два основания? А как же физики на ГПХ? Автор считает так... Умрет ли обнал? И что не так с ИП

imari три раза ха, примут закон и не будет налички, а с ней и взяток и откатов и пр! утопия!... Умрет ли обнал? И что не так с ИП

t220 Договорняк был, думаю, с топ-10 банков - типа - мы убираем 1000 ваших мелких конкурентов с рынка ... В ЦБ рассказали, почем нынче обналичка

forest_imp Бросай курить, вставай на лыжи!Стою на асфальте я в лыжи обутый Курить то я бросил, а всё ж #*ану... Ставку акциза на импортные сигареты увеличат

ВаляЧел На днях закончила читать книгу Либби Уивер "Синдром белки в колесе: Как сохранить здоровье и сбер... Придумки дилетантов: эмоциональный интеллект в бизнесе

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Nаdine Бросай курить, вставай на лыжи! и вместо рака будет грыжа :)))))... Ставку акциза на импортные сигареты увеличат

Темная У моей знакомой декларация годовая по налогу на прибыль прошла с кодом 46,вместо 34.Теперь от не... Налоговики объявляют НДС и НДФЛ несуществующими налогами

yante Такое было в ПФР, когда их программа переплату восприняла как недоимку и насчитала пени...А если ... Налоговое замыкание