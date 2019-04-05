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Внимание! У петербургских страхователей меняется код подчиненности для 4-ФСС

С 01.04.2019 проведена реорганизация филиалов Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС и территориальное распределение страхователей.

В связи с этим, отчетность за 1 квартал 2019 года должна быть представлена с указанием нового кода подчиненности.

Регистрационные номера страхователей изменению не подлежат, предупреждает ФСС.

Филиалы

Код подчиненности

Район

Филиал № 4

7804

Центральный

Красносельский

Петродворцовый

Филиал № 7

7807

Петроградский

Московский

Колпинский

Филиал № 12

7812

Адмиралтейский

Кронштадтский

Приморский

Филиал № 15

7815

Калининский

Фрунзенский

Красногвардейский

Филиал № 29

7829

Выборгский

Кировский

Курортный

Филиал № 30

7830

Василеостровский

Невский

Пушкинский

Пример:

До 01.04.2019 ООО «Ромашка» 7815000001, код подчиненности 7810 (Петроградский район)

С 01.04.2019 ООО «Ромашка» 7815000001, код подчиненности 7807 (Петроградский район)

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