Крым отказался вводить курортный сбор

Курортный сбор в 2019 году вводиться в Крыму не будет, сообщает РИА Новости.

Кроме того, регион будет просить, чтобы его исключили из эксперимента, заявил глава республики Сергей Аксенов на международном туристском форуме "Открытый Крым"

По его словам, участие в эксперименте экономически нерентабельно.

«По экономике, когда мы сели, посмотрели, то перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 до 50 миллионов рублей, при этом администрирование займет достаточно много времени и определенные проблемы будут. Сбор ради сбора какой смысл устраивать. Если посчитаем, то это администрирование столько же обойдется, сколько и денег будет собрано», — сказал Аксенов.

Глава региона отметил, что также есть масса вопросов к механизму администрирования сбора.

Сейчас налог за пользование курортной инфраструктурой действует в нескольких регионах России. С мая в эксперименте по курортному сбору участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. Минфин выражал готовность поддержать введение сбора в регионах Золотого кольца и других субъектах России.

Вместо курортного сбора Минфин предлагает ввести гостичный, причем во всех регионах. Правда, решать вопрос о его введении все-таки будут местные власти.