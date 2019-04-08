ФСС просит повторно подтвердить ОКВЭД. Передайте те же данные, но по другому каналу

С недавних пор подтвердить основной вид деятельности в ФСС (подать заявление на ПОВЭД) можно через новый веб-сервис, который работает через «Шлюз приема электронных документов» и из функционального компонента «Личный кабинет страхователя».

Сервис предназначен для формирования и подачи в ФСС заявлений на ПОВЭД с использованием электронной подписи страхователя или уполномоченного представителя, а также для информирования страхователей о статусах и результате обработки заявлений.

В связи с вводом в эксплуатацию нового сервиса, отделение ФСС по Республике Северная Осетия – Алания настоятельно просит страхователей принять участие в его тестировании.

Для этого тех, кто уже сдал заявления в ФСС, просят повторно подтвердить ОКВЭД в Личном кабинете страхователя на сайте cabinets.fss.ru.