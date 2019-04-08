ИП стало больше, чем юрлиц

По состоянию на начало апреля количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило более 4 012 542 человека, а количество юрлиц — 3 977 176.
Таким образом, впервые число ИП в России впервые превысило число компаний (50,2% против 49,8%).
Такие данные приводит агентство «Федеральная служба информации», основываясь на основе оперативной информации сервиса «Госреестр», который включает данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Число компаний, в частности, сократилось из-за серьезного усиления контроля со стороны ФНС — недобросовестным бизнесменам нет смысла использовать фирмы-однодневки, объясняет председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
В свою очередь управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин считает, что ликвидация компаний связана со спадом экономики, а не исключительно с эффективным налоговым администрированием, пишут «Известия».