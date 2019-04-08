В Системе быстрых платежей произошел сбой

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, пишут «Ведомости». Сообщение о проблеме размещено на сайте ЦБ.

«Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что проблемы начались около 6.40 мск 7 апреля.

Сбой, по данным ЦБ, связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов. При проведении каких операций возникают проблемы, регулятор не уточнил. Позже он сообщил, что с 23.00 мск система заработала в штатном режиме, и сервисы предоставляются в полном объеме.

Технические проблемы в работе СБП вызваны сбоем в системе «Глонасс», по которой сервис синхронизирует время, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Системе быстрых платежей.

Система быстрых платежей заработала в России 28 февраля, с ее помощью физические лица могут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона независимо от банков, где находятся их счета. Первыми к СБП были подключены Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф», Qiwi, «Платежный центр», «Ак барс», Совкомбанк, СКБ-банк. Оператором системы является Центробанк.