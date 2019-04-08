Банки будут предупреждать клиентов о рисках потери денег

Регламент общения банков с клиентами появится в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

В частности, банкам будет запрещено говорить о застрахованности продукта, в случае если он не является депозитом этого банка. Также при выдаче кредитов клиентам нужно будет обязательно сообщить обо всех возможных рисках.

Эти меры помогут в борьбе с мисселингом, когда клиенту под видом одной услуги продают другую.

Например, иногда кредитные организации говорят, что предлагают открыть вклад, а на самом деле продвигают инвестиционное страхование жизни.