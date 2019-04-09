Индивидуальное жилищное строительством поддержат ипотекой

Правительство разрабатывает меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС), узнали «Известия». Программа должна быть готова к 1 июля 2019 года.

Условия ипотеки на возведение и покупку частных домов должны быть сопоставимы с правилами приобретения в кредит жилья в многоквартирном доме, в том числе за счет субсидирования процентной ставки. А по программе «деревянной» ипотеки, первый этап которой не имел особого успеха, планируется снизить процентные ставки до 7,9% к 2024 году.

В обсуждении будущей программы примет участие общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Член президиума организации Дмитрий Котровский рассказал «Известиям», что в рамках ее разработки планируется обсудить два основных вида ипотечных продуктов.

Первый — ипотечные кредиты для граждан на строительство частных домов. Они должны выдаваться по ставке не выше 10% под залог принадлежащего гражданину земельного участка. Второй вариант — ипотека — также по ставке не выше 10% — на покупку дома в комплексном поселке. Здесь залогом может быть дом (как в случае с квартирами).

По оценке вице-премьера Виталия Мутко, объем ипотеки на индивидуальное жилищное строительство сегодня составляет всего 1% от общей выдачи. Особенность ИЖС — более низкая ликвидность по сравнению с квартирами, говорят эксперты. Когда возникают финансовые сложности, заемщики не предпринимают таких же усилий для погашения ипотеки, как в случае с единственным жильем. И поэтому для компенсации риска банки закладывают повышенные требования к первоначальному взносу и больший размер процентных ставок.