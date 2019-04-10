Данные для расчёта НДПИ и НДД за март 2019 года

Опубликованы данные для расчета налога на добычу полезных ископаемых для нефти и газового конденсата, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также ставки акциза на нефтяное сырье за март 2019 года.

Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 65,96 долл. США за баррель.

Среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемое Центральным банком РФ, за все дни налогового периода – 65,1476.

Значение коэффициента Кц – 12,72.

Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп, ФАБ и ФДТ опубликованы на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.