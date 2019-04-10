Автор блога «Адские бабки» подала иск к «Тинькофф банку»

Создатель блога и YouTube-канала «Адские бабки» Александра Баязитова подала иск о защите чести и достоинства к «Тинькофф банку».

С иском зарегистрированным Хорошевским районным судом Москвы, ознакомилась газета «Ведомости». Баязитова требует обязать банк и его сотрудников извиниться, опровергнуть распространенные в ее адрес обвинения, отозвать жалобу на ее блог из «Яндекс.Дзена» и выплатить 0,5 млн руб. компенсации морального вреда.

В марте «Адские бабки» выпустили ролик о деятельности «Тинькофф банка»: якобы банк по «отработанной схеме» блокирует счета клиентам, ссылаясь на закон о противодействии легализации преступных доходов, и не дает им возможности перевести деньги в другой банк. Сотрудники «Тинькофф банка» якобы предлагают «решить вопрос» за 15–20% средств на счете в виде комиссии за его закрытие. Баязитова назвала это «террором клиентов».

Представитель банка об иске не знает. Банк уже разбирал по существу претензии «Адских бабок» в корпоративном блоге, напомнил он. Большинство клиентов успешно проходят проверки банка, в случае подозрений блокируется не сам счет, а дистанционный доступ к нему, указано в блоге. Банк берет за закрытие счета и вывод денег лишь прописанную в договоре комиссию, уточняется там же.

Через несколько дней после публикации пост «Адских бабок» на «Яндекс.Дзене» был заблокирован по жалобе пресс-службы «Тинькофф банка» — она написала, что материал содержит клевету и направлен на дестабилизацию работы банка, следует из иска. Представитель «Яндекса» подтверждал «Ведомостям», что пост «Адских бабок» был заблокирован и разблокирован после того, как Баязитова подписала заявление, что берет полную ответственность за размещаемый на сервисе «Дзен» контент и готова компенсировать «Яндексу» все убытки от претензий к ее постам.

Под роликом «Адских бабок» на YouTube есть отзыв, сделанный с аккаунта «Тинькофф банка»: «Откровенная ложь и передергивание фактов» (к иску приложены скриншоты подобных комментариев).

Из-за жалоб банка в «Яндекс.Дзен» и его комментариев на других платформах ее репутация пострадала, считает Баязитова: ей пришлось оправдываться перед подписчиками и родными, чьим мнение она дорожит, пишет она в иске.

Баязитова называет свой проект ироничным каналом о финансах. Является она и автором «Клерка». У «Адских бабок» больше 100 000 подписчиков на разных платформах.

Про то, что «Тинькофф банк» зарабатывает на антиотмывочном законе неоднократно писали и на «Клерке». Есть и судебные дела, выигранные клиентами банка. В частности, ООО «Уралрезерв» потребовало через суд вернуть комиссию в размере 1,6 млн рублей. И дело было выиграно. Апелляционная инстанция банк тоже не поддержала. Материалы дела хорошо демонстрируют, как банк зарабатывает на клиентах и по сути подтверждают то, то публиковала Баязитова.