Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Санкт-Петербурге сбора с иностранных туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.

В 2018 году город посетили 3,9 млн иностранных туристов, в 2019-м ожидается более 4 млн, пишет «Фонтанка.ру». При этом городу необходимо отреставрировать 255 фасадов исторических зданий с особо сложной конфигурацией. За 10 лет на это предполагается направить порядка 17 млрд рублей. Дополнительные средства предлагается привлекать за счет иностранных туристов — с них будут взимать по 100 рублей в день.

Беглов надеется, что благодаря сбору городской бюджет сможет дополнительно получить 1 млрд руб.

Идея о введении туристического сбора в Петербурге появилась в августе прошлого года. Тогда речь шла о 1-2% от стоимости проживания туриста, причем вне зависимости от гражданства.