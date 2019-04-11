Сдавайте статотчеты вовремя. За опоздание оштрафуют

Росстат формирует официальную статистическую информацию в сроки, установленные планом. И соответственно исходя из этих сроков и времени, необходимого на обработку информации, устанавливаются сроки представления информации респондентами.

Налогоплательщики должны сдавать статотчеты в сроки, указанные на этих бланках.

Отчет, представленный позднее установленного срока, не может быть включен в разработку официальной статистической информации в связи с имеющимися технологическими ограничениями. В этой связи представление отчета позже установленного срока фактически приравнивается к его отсутствию.

Поэтому отчет, сданный с опозданием, имеют право не принимать.

Такие разъяснения дает Росстат в письме № 04-04-4/40-СМИ от 15.03.2019.

Кроме того дополнительно в письме Росстата № 04-04-4/42-СМИ от 19.03.2019 уточняется, что отчетность по формам федерального статистического наблюдения нужно отправлять, когда наступает срок сдачи отчетности.

Поскольку ст. 13.19. КоАП для всех без исключения установлена обязанность по предоставлению субъектам официального статистического учета первичных статистических данных, то непредоставление респондентами статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических является нарушением порядка и влечет за собой ответственность.