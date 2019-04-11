Форма уведомления на имущественные налоги физлиц поменяется

ФНС начала разработку нормативного акта, которым будет изменена форма уведомления на уплату имущественных налогов физлиц.

Дело в том, что с 01.01.2018 расчет земельного налога в отношении земельных участков налогоплательщиков-физлиц в ряде случаев будет осуществляться с применением коэффициента 1,1.

Соответствующий проект разработан Минфином.

Кроме того, с 01.01.2020 налоговой базы по налогу на имущество физлиц уже не определяется исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.

В связи с этим в форму налогового уведомления включается указание на то, что сумма земельного налога исчислена в соответствии со статьей 396 НК. При этом исключается указание на возможность определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости.