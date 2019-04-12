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В реестр ККТ внесены две новые модели

ФНС внесла в реестр новые модели контрольно-кассовой техники.

Приказом от 05.04.2019 № ЕД-7-20/173@ в реестр включены сведения о моделях контрольно-кассовой техники: «АТОЛ 77Ф» и «АТОЛ 150Ф». Они могут применяться во всех сферах деятельности.

Полный список зарегистрированных ККТ можно найти на сайте ФНС.

 

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