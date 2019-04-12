В реестр ККТ внесены две новые модели

Стоп, или это я разные дела попутамши?
По хорошему ловкого конкурсного управляющего, который так пытался изъять деньги у бывшего бухгалт...
ФНС-ОПГ . И ЛК не работают в разгар отчетности, программы виснут, остатки грузят не те, декларац...
Да, я бы тоже предложила дарение, но это не моя сделка - сейчас ко мне обратились клиенты с требо...
Хотите сказать, если ГБ кладет деньги себе в карман (ну теоретически), он будет проводить это в у...
В последнее время к таким пенсионерам можно добавить и бухгалтеров, и финансистов.. После последн...
хм. забавно . по хорошему с нее если сути нарушения должны были взыскать пени и штрафы потому...
НК РФ, в который ежегодно по 12-18 изменений (дополнений) вносят НК, часть вторая, 2018 год:...
основной вопрос зачем продала если ближайшие родственники? не логичней было подарить?...
Взимается только фиксированная ежемесячная плата за обслуживаниеА это сколько? Например, 10 работ...
Очень правильно все подмечено: во многих законах никакой конкретики и все расплывчато. Поэтому ка...
Точно так, комиссия за платежку на счет работника и комиссия по зарплатнику одинаковы! Огромный ...
КУ знаком хотя бы с начатками бухучета?ему все равно- страдают те кого он "подоить" решил..........
Ну да, пчёлы против мёда. Народ насмотрелся тупой рекламы, где "хороший директор без пенсии не ос...
Однако, обратите внимание, в вышеназванном письме Минтруда говорится о недопустимости п...
Тоже самое получили сейчас от Сбис. Техподдержка молчит. ...
Ещё на зоне. Там то же койко-место и кормёжка и работа.
А еще некоторые банки также берут просто аб.плату за РКО. И совершенно не важно, сколько платежек...
Это полько просьба = пожелание УПФР, Обязанности предоставлять все это в формате JPG 300 точек на...
Полностью согласна! По-моему, это узаконенное мошенничество со стороны КУ. ...
Согласен с Gvozdi4ca, кого-то из троих налоговиков хотят "подвинуть"...
КУ знаком хотя бы с начатками бухучета? О правилах двойной записи и о невозможности операции:"при...
через Контур подтверждение в ФСС реализовано (несколько дней). Но, не знаю как у других, у меня н...
У меня сервис http://voblachke.ru, тоже 1с в облаке
Ходил своим пешком позавчера в ФСС, сдавал подтверждения.Инспектора сказали, что по ТКС отчеты не...
Койко-место в общежитии уже что-то!
Обложить бизнес штрафами - жить легче, обложить автомобилистов штрафами - на дорогах безопаснее, ...
Что и как они проверять собираются? По домашним кухням будут с санитарными проверками ходить, про...
Не ура. Подтвердить по-прежнему нельзя((( 4 часа уже бьюсь по нескольким фирмам - один и тот же ...
Конкурсное продляют вопреки всем ограниченным срокам в законе...
Как раз по банкротству длятся годами
Ну и какого ляда они что то меняют в самый разгар отчётности? Нет трудностей-мы вам их создадим! ...
а бухгалтеру на кой хрен эта информация? Буху больше нечем заняться?...
раньше учили бухучет и налогообложения, и бухгалтер с этими знаниями мог работать в любой програм...
Сдали НДС за 4 квартал, сдали одну корректировку, через две недели вторую, по каждой декларации н...
Можно абсолютно легально заключать договор с исполнителем, которого Вы лично не знаете и потом, в...