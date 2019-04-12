Система быстрых платежей может стать международной

В системе быстрых платежей (СБП) Центробанка может появиться функция денежных переводов за границу.

ЦБ планирует проработать вопрос выхода своей системы быстрых платежей на международный уровень, заявили «Известиям» в регуляторе.

Однако это будет сделано только после того, как к СБП подключатся большинство банков, в том числе системно значимых, а также появится возможность оплаты товаров в магазинах. Последняя функция должна заработать в конце этого года. Кредитные организации уже проявляют интерес к платформе — 100 банков подали заявки на присоединение.

Сбербанк, с сервисом мгновенных переводов которого конкурирует СБП, уже реализовал у себя функцию перечислений за границу. С апреля 2019 года клиенты крупнейшего госбанка могут переводить деньги в размере от 100 до 100 тыс. рублей в 10 государств: в Белоруссию, Азербайджан, Грузию, Монголию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Узбекистан. Их список будет расширяться, говорили в Сбербанке. Комиссия составит 1%, но не менее 30 рублей вне зависимости от страны назначения.

Однако система Сбербанка на международном уровне несколько отличается от внутрироссийской, когда клиент получает деньги на карточку. Для осуществления перевода в мобильном приложении нужно выбрать «Переводы за рубеж», указать страну назначения, фамилию, имя, отчество и номер телефона получателя. После отправки перевода отправителю и получателю на телефон присылается уникальный 10-значный контрольный номер операции в Western Union. Средства можно забрать сразу после получения этого номера, предъявив его и паспорт.