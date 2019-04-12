Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить

Часть негосударственных пенсионных фондов (НПФ) хочет заморозить на 3 года переводы пенсионных накоплений.

Такой законопроект разработан Ассоциацией НПФ и обосновывается потерей денег гражданами при досрочном переходе.

Приостановка приема досрочных заявлений планируется до 31 декабря 2022 года, пишет «Коммерантъ».

Между тем в Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) отмечают, что тему моратория на переходы поднимают фонды, которые из года в год показывают убытки и из которых в последние годы бегут люди. Это как раз крупные фонды, входящие в АНПФ.

Ни в ПФР, ни в Минфин, ни в ЦБ предложения АНПФ пока не поступали. Однако в ЦБ отметили, что в курсе обсуждения участниками рынка темы досрочных переходов. "На наш взгляд, оценка правоприменения вступивших в силу изменений на сегодняшний день является преждевременной... При этом мы видим существенное снижение количества переходов между фондами в 2018 году относительно 2017 года, а также сокращение числа жалоб по данной тематике",— заявили в ЦБ.