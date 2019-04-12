Россияне больше не хотят брать большие кредиты

Большинство россиян заявили о неготовности к большим кредитам.
Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). С результатами исследования ознакомились «Известия».
По мнению 69% участников опроса, сейчас не стоит рассматривать вопрос о получении крупных займов. Готовы брать кредиты 15% респондентов.
Более половины россиян (55%) считают, что сейчас неподходящее время для совершения крупных покупок. Противоположного мнения придерживаются 23% респондентов.
Сократить повседневные расходы считают необходимым 68% участников опроса. По мнению 20% респондентов, целесообразно побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки.
Почти половина опрошенных россиян (48%) считают, что свободные деньги лучше положить в банк. С тем, что вклады лучше забрать из банков, согласны 29% респондентов.