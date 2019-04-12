ВС признал незаконным возрастное ограничение на участие в программе переселения соотечественников

Верховный суд РФ в четверг отменил решение калужского суда и признал неправомерным отказ 55-летней учительнице английского языка Наталье Мельниковой из Луганской области в участии в программе переселения соотечественников.

Калужская региональная программа предполагает возрастное ограничение для участия для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, пишет "Коммерсантъ". Подобные ограничения есть еще в 11 регионах. Предельный возраст указан в соответствии с методическими рекомендациями правительства РФ по определению потребительской корзины, разработанными в 2013 году.

Представитель Натальи Мельниковой в суде Любовь Мосеева-Элье считает возрастное ограничение дискриминационным:

«Не могут вводиться критерии, нарушающие права и свободы человека».

Верховный суд начал рассмотрение дела Натальи Мельниковой в марте этого года и отложил заседание, поскольку представители ответчика — Калужской области — не смогли представить пояснительную записку, обосновывающую возрастные ограничения в региональной программе. В четверг пояснительная записка была представлена в судебном заседании, но судья вновь спросил о связи потребительской корзины с региональной программой переселения. Представитель ответчика на вопрос ответить затруднился.

Чиновники обратили внимание суда, что региональная программа была согласована с федеральными властями. Основными аргументами калужских властей для введения возрастного ценза были стремительное старение населения области, заинтересованность в мигрантах репродуктивного возраста, а также структура рынка труда.

«67% потребностей у нас — именно по рабочим специальностям, люди с высшим образованием — это около 20%,— заявил представитель министерства труда и социальной защиты Калужской области.— Чтобы педагоги или врачи были у нас в списке, что называется, востребованных профессий — нет, такого нет».

Представители калужских властей до оглашения решения просили о дополнительном заседании, однако суд их просьбу отклонил и принял решение в пользу госпожи Мельниковой.

Решение Верховного суда стало вторым случаем, когда региональные ограничения участия в программе содействия переселению соотечественников признавались незаконными. В 2017 году был удовлетворен иск мужчины из Чувашии, которому отказали в участии из-за отсутствия высшего образования.