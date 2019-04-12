Бухотчетность будем сдавать по-другому

С 2020 года организациям не придется представлять бухгалтерскую отчетность в Росстат, напоминают налоговики Хабаровского края.

Обязательный экземпляр нужно будет сдавать только в налоговую инспекцию по месту нахождения экономического субъекта. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ.

Еще одна важная поправка касается порядка сдачи отчетности. Сейчас ее можно сдавать в налоговую инспекцию как в бумажном виде, так и по рекомендуемым форматам через Интернет. Но начиная с отчетности за 2019 год обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности необходимо будет сдавать только по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Для субъектов малого предпринимательства (среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн рублей), предусмотрена отсрочка до 2021 года. В течение 2020 года этой категории организаций можно будет сдавать бухгалтерскую отчетность как в электронном виде, так и на бумаге.