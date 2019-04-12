Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

Мировой суд Таганского района Москвы назначил Facebook штраф в три тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ.

Речь идет о правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений/информации), пишет «Интерфакс».

Представители Facebook во второй раз не явились на заседание и, по данным суда, не направляли ходатайств о переносе разбирательства. В этой связи дело было рассмотрено без них.

Согласно материалам дела, оглашенным в суде, в ходе переписки Facebook и Роскомнадзора компания поясняла регулятору, что инфраструктура сервисов соцсети устроена таким образом, что «данные не сегментированы по географическому признаку».

Роскомнадзор 17 января получил от Twitter и Facebook ответы на запрос о локализации данных россиян на территории РФ. Глава регулятора Александр Жаров заявил, что ответы не содержали конкретики. В феврале в отношении сервисов были составлены административные протоколы.

Ранее на три тысячи рублей был оштрафован Twitter.