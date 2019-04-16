Что будет с пенсией, если снова выйти на работу

Честно прочитала и ничего не поняла :(
В будущем эти письма, которые формируют и подписывают роботы, тоже будут читать и отвечать автома...
"2) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;" Ну...
Статья интересная, жалко, что немного дачников ее прочитает...
да, вечно так.. приходит требование на пояснение, а там весь текст - техническая воды и ссылки.. ...
с 2020 вся Россия будет. Номер\дата закона?
Массовое заваливание судов заявлениями о незаконной блокировке нам поможет?Нет.Закон 115 абсолютн...
мужик ты с головой дружишь? у нас лом денег, обращайся к тем, у кого их нет....
Привет всем. Я бизнесмен, который предлагает ссуды нуждающимся и может погасить ссуду в срок, уст...
Размеры тарифов и предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2019 году (постанов...
Привет всем, Это кредитное предложение денег в полной безопасности. Кредитное предложение от 5 00...
сам бери кредиты, у нас своих денег куры не клюют
Эмммм...ну так-то бухгалтер "враг" номер 1 в Организации, если вот прям по инструкции работать :)...
Здравствуйте, меня зовут Ральф, и я немецкий бизнесмен, который помогает людям реализовать свои п...
на этот беспредел вообще можно повлиять как то?
практика Бразилии, Никарагуа, Венесуэллы и прочих стран третьего мира показывает, что чрезвычайно...
Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н (ред. от 05.04.2017) "Если законодательством о налогах...
Что то у вас абзац двойной
На администрирование налога НДС уходит столько же денег, сколько его собираемость. Из "цивилизова...
Угу, теперь будет еще один способ незаконно умыкнуть денежки со счета. ...
Как говорят некоторые люди- я с государством в азартные игры не играю. У него вся карта крапленая...
Фирма 1С играет в монопольку. А в монопольку играть может только государство. Государство не терп...
Законно ли беззаконие, если оно совершается в законном порядке?...
Коммунизм он про вещи более материальные - собственность, средства производства и тд. Сразу видно...
Тут Остапа Бендора вспомнишь. Похоже собирают деньги на ремонт провала. Членам профсоюза скидка. ...
Скоро глуповцы придут в себя. И Угрюм Бурчеев исчезнет.
Законы надлежит писать неясно, что для исполнения закона была необходимость обращаться к толковат...
«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин)...
при капиталистическом строе да, а при условно коммунистическом он способен дать возможность всем ...
"крайнюю" дату 25 числа следующего за кварталом месяца мне в налоговой на бумажной платёжке напис...
у нас была проблема, мы перевели со счета ИП на личную карту, второй раз 250 тыс. снять не удалос...
Научно-технический прогресс долженПоспешу вас разочаровать - при капиталистическом строе НТП долж...
Дело в том что снятие со счета по денежной книжке до 600 тыс. 1,5 % свыше 3% и т.д. так что здесь...
Нет, невзлюбить можно саму теориюА теорию относительности можно любить? Или ненавидеть закон всео...
Зачем вычитать в уме, если можно записывать? :) И калькулятор у нас удобный есть...