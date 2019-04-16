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Что будет с пенсией, если снова выйти на работу

Пенсионер может выйти на работу после увольнения и увеличения пенсии на пропущенные индексации. При этом нового перерасчета не будет — он продолжит получать выплаты в том же размере.

Однако после трудоустройства его пенсия вновь перестанет увеличиваться с учетом новых индексаций до тех пор, пока он снова не уволится.

Такие разъяснения дают специалисты ОПФР по Республике Дагестан.

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