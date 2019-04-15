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Россельхознадзор рассказал, как ввозить и перемещать новые подконтрольные товары

Россельхознадзор не дождался никакой определенности от законодателей и на свой страх и риск опубликовал условия по ввозу и перемещению новых товаров подлежащих ветеринарному надзору.

11 апреля 2019 года вступило силу Решения Евразийской экономической комиссии № 11. Комиссией расширен перечень товаров, подлежащих ветеринарному надзору, однако до настоящего времени установлен перечень ветеринарных мер, применяемых к этим товарам, при их ввозе в Россию и по перемещению их внутри страны.

«Законодатель сказал (утвердил), что вновь внесённый в перечень подконтрольные товары должны как-то контролироваться при ввозе и в обращении, но не сказал, как именно — какие из ветеринарных мер к ним должны применяться, а какие — нет. В отличие от законодателя, ни мы (контрольный орган), ни хозяйствующие субъекты в неопределенности пребывать не можем и останавливать оборот не должны.», — говорится в уведомлении ведомства.

В связи со сложившейся ситуацией, и до утверждения законодателями мер регулирования, вновь внесенные в Перечень подконтрольные товары:

А) будут завозиться при соблюдении следующих условий:

  • детское, лечебное и иное специальное питание, а также сырье для их производства — по разрешению Россельхознадзора с любых предприятий (которые будут вноситься в Реестр по факту первого ввоза);
  • белково-жировая продукция — по разрешению Россельхознадзора, с предприятий имеющих право поставок в Российскую Федерацию молочной продукции (в дальнейшем после появления перечня мер регулирования — по процедуре, установленной законодателем), при ввозе требуется ветеринарный сертификат страны происхождения.

Россельхознадзором заявления на получение разрешений на ввоз указанной продукции будут рассматриваться в срочном (первоочередном) порядке.

Б) будут перемещаться по территории Российской Федерации:

  • детское, лечебное и иное специальное питание, а также сырье для их производства — без оформления электронных ВСД,
  • белково-жировая продукция — в сопровождении электронных ВСД.

Россельхознадзор извинился за позднее уведомление, объяснив это тем, что чиновники ведомства до последнего дня ждали определенности от законодателя.

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