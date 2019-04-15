ФНС отчиталась о проделанной работе

Пресс-служба ФНС сообщает о том, что глава Минфина Антон Силуанов утвердил Отчет о выполнении плана деятельности ФНС России в 2018 году.

Что же отмечено в работе налоговой службы?

Проведена работа по совершенствованию налогового администрирования:

для упрощения взаимодействия между налогоплательщиком и налоговыми органами, в том числе в электронном виде, разработаны и утверждены новые формы и форматы документов;

усовершенствованы программы, которые применяются в процедурах налогового контроля, и технологические процессы в автоматизированной информационной системе «Налог-3»;

совершенствование межведомственного взаимодействия позволило выявить скрытую налоговую базу и недостоверную информацию при расчете налогов, обеспечить полноту налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации;

в информационной системе маркировки меховых изделий зарегистрировано 11,9 тыс. участников, промаркировано 6,3 млн товаров. Продано 3 млн маркированных меховых изделий на сумму 182 млрд рублей;

запущена система автоматического обмена информацией с компетентными органами иностранных государств. Получены сведения о финансовых счетах из 58 юрисдикций, страновых отчетов — из 38 юрисдикций.

В отчетном году изменен дизайн официального сайта ФНС России. По статистике количество его посещений за 2018 год превысило 145 млн.

Наиболее востребованные электронные сервисы в 2018 год: «Проверка корректности заполнения счетов-фактур» — 5,4 млрд обращений, группа сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» — 1,2 млрд обращений, «Сведения об ИНН физического лица» (ранее «Узнай ИНН») — 395 млн обращений.

Большое внимание в 2018 году уделялось совершенствованию работы с налогоплательщиками и обеспечению высокого качества предоставления государственных услуг. ФНС России провела несколько информационных кампаний: для налогоплательщиков были организованы Дни открытых дверей, вебинары, круглые столы и семинары с их участием.

В соответствии с принципами открытости федеральных органов исполнительной власти Отчет о результатах выполнения плана деятельности ФНС России в 2018 году размещен на официальном сайте Службы.