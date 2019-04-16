Чему ЦБ решил научить малый бизнес

ЦБ РФ предлагает создать обучающую программу для малого бизнеса, в рамках которой предприниматели повысят свой уровень финансовой грамотности и узнают о новациях в сфере финансовой господдержки.

Об этом в понедельник сообщил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута на заседании попечительского совета «Опоры России», которое было посвящено проблемам бизнес-образования в стране.

«Мы со своей стороны готовы сделать с „Опорой“, вместе со всеми, кому это интересно, обучающую программу по всем новациям финансовой поддержки <...> И в этом году проведем это и очно, и заочно: на уровне конкретных территорий и на уровне федеральной онлайн-программы», — цитирует Мамута ТАСС.

Мамута отметил, что подобная программа могла бы совместить системные шаги по развитию предпринимательского образования в России с предметными мерами по повышению информированности представителей малого и среднего бизнеса. По словам Мамуты, на сегодняшний день у предпринимателей недостаточно знаний о государственных мерах финансовой поддержки.

Государственную поддержку субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут получить в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.