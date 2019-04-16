Специальная госкомпания займется санацией бизнеса

Совет Федерации готовит законопроект о создании государственного Центра санации бизнеса.

Речь идет о создании фонда, чтобы защитить работников предприятий, в том числе застройщиков, которые обанкротились, передает РБК.

Автор инициативы — сенатор Максим Кавджарадзе.

Пока проект находится только на стадии идеи, однако в дальнейшем может стать законопроектом.

В России растет число банкротств среди юрлиц, говорится в проекте пояснительной записки. Реабилитационные процедуры — финансовое оздоровление и внешнее управление — не распространены.

В связи с этим в целях предупреждения банкротств юридических лиц и восстановления их платежеспособности предлагается создать Центр санации бизнеса в форме акционерного общества, единственным участником которого является РФ.

С помощью новой структуры бизнес, находящийся в сложной ситуации, получит возможность информационной, аналитической и юридической помощи, реструктуризации долговых обязательств, привлечения санатора и инвестора для предупреждения банкротства и восстановления своей платежеспособности.

Предполагается, что Центр санации будет являться площадкой, на которой бизнесмены смогут взаимодействовать с банками, инвестиционными фондами, экспертными организациями и кредиторами.