Ипотечные каникулы начнутся летом этого года

Сегодня Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, дающие право на ипотечные каникулы заемщику — физлицу, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Как уточняет ЦБ, законопроект № 655479-7 определяет условия, при которых заемщик может воспользоваться правом на ипотечные каникулы:

сумма кредита (займа) не превышает максимальный размер, установленный Правительством РФ с учетом региональных особенностей (до установления — не превышает 15 млн рублей);

ранее заемщик не использовал данное право по тому же договору;

предметом ипотеки является единственное жилье заемщика;

заемщик оказывается в трудной жизненной ситуации.

К трудным жизненным ситуациям законопроектом отнесены потеря работы, признание заемщика инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность заемщика более 2 месяцев подряд, снижение его среднемесячного дохода более чем на 30%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода; увеличение количества лиц, находящихся на иждивении, или подопечных заемщика, признанных инвалидами I или II группы, с одновременным снижением среднемесячного дохода более чем на 20%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 40% от среднемесячного дохода.

В свою очередь законопроект обязывает кредитора рассмотреть требование заемщика об установлении льготного периода в срок не позднее 5 рабочих дней после получения заявления.

Согласно предложенным поправкам, в течение ипотечных каникул продолжают начисляться проценты на первоначальных условиях на остаток задолженности, которая фиксируется и не подлежит увеличению.

По окончании льготного периода заемщик возобновляет платежи на первоначальных условиях — с точки зрения размера платежей, их количества и периодичности.

Те платежи, которые должны были быть уплачены заемщиком согласно первоначальным условиям, но не были уплачены в связи с установлением льготного периода, уплачиваются им в конце срока кредитного договора. Срок возврата кредита при этом увеличивается на срок ипотечных каникул.

В течение льготного периода на заложенное имущество не может быть обращено взыскание, а использование заемщиком права на «ипотечные каникулы» не приводит к ухудшению его кредитной истории.