Статотчетность надо будет сдавать только в электронном виде

На федеральном портале опубликован проект поправок в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

Сейчас в законе говорится, что первичные статистические данные, документированные по формам федерального статистического наблюдения, и административные данные могут предоставляться респондентами на бумажных носителях или в электронном виде.

После внесения изменений в законе будет указано, что статистические формы сдаются только в электронном виде.

Новые правила будут действовать с 2020 года. Однако для субъектов малого бизнеса предусмотрена отсрочка. Они перейдут на электронную сдачу с 2021 года.

Поправки вносятся в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Отмечается, что цель проекта — снижение отчетной нагрузки на субъекты экономической деятельности (респондентов) при предоставлении ими статистической отчетности.

Дело в том, что получение от налогоплательщиков заполненных вручную бланков форм статистического наблюдения приводит к возрастанию отчетной статистической нагрузки на налогоплательщиков, считают разработчики проекта.

В этой связи будет осуществлен переход на предоставление субъектами экономической деятельности (респондентами) первичных статистических данных в электронном виде с возможностью использования электронной подписи, которая применяется в настоящее время при предоставлении в электронной форме бухгалтерской (финансовой) отчетности.