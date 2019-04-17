ОСАГО и КАСКО могут объединить

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, одобрил идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе ОСАГО и договора добровольного страхования КАСКО.
«Я думаю, как минимум с финансовой точки зрения это интересная идея. Здесь надо посмотреть, скажем прямо, на совмещение подходов регулирования обязательного страхования и страхования добровольного в рамках гражданского законодательства. Если там противоречий в регулировании мы не увидим, либо их можно каким-то образом разрешить, то сама по себе идея — она хорошая. Вместо того, чтобы платить дважды — и за ОСАГО, и за добровольное страхование — заплатить один раз и меньше. Мне кажется, это интересно», — цитирует РИА Новости слова Медведева.