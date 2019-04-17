Россия и Австрия будут обмениваться информацией о налогах и банковских сведениях

Налоговые органы России и Австрии не смогут отказать в предоставлении запрашиваемой другой стороной информации по любым видам налогов, в том числе банковским сведениям.

Такие изменения в Конвенцию между правительствами двух стран ратифицировала Госдума на пленарном заседании 17 апреля, сообщает «Парламентская газета».

Устанавливается возможность обмениваться информацией по всем видам налогов, в том числе косвенных, рассказал на заседании замминистра финансов Илья Трунин. Нельзя будет отказать в предоставлении сведений другой стороне только на основании того, что ими располагают банки, номинальные держатели, агенты, доверительные управляющие.

Также устанавливается 5-процентная ставка налога на дивиденды у источника (при условии владения не менее 10 процентов капитала компании, выплачивающей дивиденды). Это позволит применять её не только в отношении крупных, но также средних и малых компаний, говорится в пояснениях к законопроекту.

По инициативе российской стороны налогообложение доходов от отчуждения акций компаний, более 50 процентов стоимости которых представлено недвижимым имуществом, можно будет осуществлять в том государстве, где расположено такое имущество.

А чтобы противодействовать выводу прибыли из-под налогообложения резидентом одной страны, другая обязуется не предоставлять льготы и преимущества в виде снижения налоговой ставки или освобождения от уплаты налогов, когда одной из основных целей этого резидента было их получение.

«Если целью сделки является уклонение от налогов, такая сделка не рассматривается», — пояснил Трунин.

Необходимость этого вызвана изменениями налогового законодательства в обеих странах, развитием двусторонних экономических связей и международных тенденций в области налогообложения, говорится в пояснительной записке к документу.