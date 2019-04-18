Как сдавать уточненный 6-НДФЛ по закрытой «обособке»

В случае осуществления налоговым агентом перерасчета сумм НДФЛ за период, который относится к деятельности ликвидированного обособленного подразделения, следует представить в ИФНС по месту учета налогового агента уточненный расчет по форме 6-НДФЛ.

В отчете следует указать ИНН и КПП налогового агента, а ОКТМО — ликвидированного обособленного подразделения.

При этом по строке 090 расчета по форме 6-НДФЛ указывается общая сумма налога, подлежащая возврату налоговым агентом налогоплательщикам в соответствии со статьей 231 НК, нарастающим итогом с начала налогового периода.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/4405@ от 13.03.2019.