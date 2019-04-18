Власти планируют ввести еще один налог

В России может появиться новый экологический налог, который заменит платежи за сброс неочищенных вод.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для „грязных“ промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — цитирует «Российская газета» слова руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова.

Добавим, в настоящее время плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты определяется в соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 13.09.2016 и зависит как от объемов загрязняющих веществ, так и от их видов, а также от региона, где находится предприятие.

