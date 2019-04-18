Клерк.Ру

Сервис ФНС по проверке контрагентов временно не работает

Сегодня налогоплательщики, которые решили воспользоваться сервисом на сайте ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» столкнулись с проблемами.

Открыть оригинал изображения (1564x590, 223.41 Кб) Сервис не работает и «пробить» по нему контрагента невозможно.

Сообщается, что сервис временно недоступен по причине проведения технических работ.

 

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