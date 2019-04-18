Сервис ФНС по проверке контрагентов временно не работает

Согласна, нашли бы лучше моду (моды при мультимодальности), она поинтереснее будет, чем среднее а...
3% богатых - это Путин, Медведев и патриарх Кирилл. Все верно)...
"О, сколько нам открытий чудныхГотовят просвещенья дух,И опыт, сын ошибок трудных,И гений, парадо...
У кого-то больше, у кого-то меньше. У одного квартира снизу до верху забита налом, у другого 20 р...
хороший заход, но финал скомканный (
Оправдывает, если считать не от библейского идеала, а от "среднего по больнице"...
Производители получат субсидии и закупят на них подешёвке импортных яблок, этикетки переклеят....
Всегда удивляла такая огромная комиссия за интернет-эквайринг. Терминал физический - 1,8%. Разниц...
Добрый день. Не могу найти на клерке свое "Избранное", то что помечаю звездочкой, чтобы сохранить...
так вылезает то, что информация либо серьезно искажена, либо не достоверна. Это только для тех, к...
(тоже не проблема слепить договор)Кого с кем? Человек приехал отдохнуть, живет в гостинице. И буд...
"Серебряную калошу" в студию!
Может, будет собес выплачивать это пособие, а не работодатель....
Жаль, что 1с не сверяет данные 6 ндфл с РСВ и ФСС
А, заработало. Надо просто разрешить всплывающее окно - у меня в адресной строке это было....
физлица больные туберкулезом (слепить на коленке справку не проблема)физлица младше 24 лет, прибы...
Увы, не работает Excel - не выгружается декларация. Пробовал и на Safari и на Opera. У меня мак,...
Очень интересно получается, банки диктуют, как вести деятельность... Сколько фирм работают в 2-3 ...
Если что-то и сделает, то субсидию.Снизить НДС - это просто, хорошо и для всех, а субсидию можно ...
А сколько времени и нервов потеряно? Налоговая не особо спешит счет разблокировать....
Эти "обязанности" уборщицы еще доказать надо будет. Следователю проще посадить того, кто по бумаг...
Тоже не надо платить.Стоимость администрирования данного налога, а так же затраты тех кто его пла...
Да просто работать будут 9-9-6 как в китае, хотя там уже борьба против пошла...
Ускорение роста российской экономики до 4–4,5% в год, которых по заданию Владимира...
Мда! То ФН за 6000-10000, то метка за 30 рублей. Неплохая кормушка....
Мультисофт максимум в коробочки их кладет или собирает из крупных частей. Как и большинство касс,...
А господин Медведев не думает, что нищие просто вымирают? Эх, есть одна хорошая басня у Ивана Анд...
Зачем выдумывать? Никто тут ничего не удалял, Вы, видать, забыли, где комменты оставляли )...
А в гости к родственникам на недельку?
А то, происходящее в других странах как-то оправдывает палачей и убийц нашей страны?Во первых над...
Первый — повышение уровня производительности вдвое в несырьевых отраслях (до уровн...
Так 100 палок по чужой спине - не больно. Сейчас же обяжут работодателей платить народившим стран...