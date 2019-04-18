Карты «Мир» начали принимать в Турции

Один из крупнейших банков Турции Is Bank начал обслуживать карты платежной системы «Мир», сообщает Национальная система платежных карт (НСПК) в своем пресс-релизе.

К началу туристического сезона карты «Мир» будут приниматься более чем в 40 000 торговых точках и в 6500 банкоматах Is Bank, имеющего крупнейшую эквайринговую сеть в Турции.

В ближайшее время еще один турецкий банк начнет принимать эти карты — Ziraat Bankasi. Об этом рассказал глава НСПК Владимир Комлев на XIII Международной конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация».

Кроме того, НСПК продолжает активно работать над приемом карты «Мир» в государствах СНГ и других популярных у российских туристов странах, сообщил Комлев.

«До конца 2019 года, в наших планах, карты „Мир“ должны приниматься уже не в 7, а в 12 странах, конечно, это Узбекистан, это Таджикистан, это Азербайджан, это Болгария», — цитирует главу НСПК РИА Новости.

Доля карт «Мир», по последним данным НСПК, уже превысила пятую часть от всех выпущенных в России банковских карт.