Сколько иностранных интернет-компаний встало на учет в ФНС

О количестве иностранных интернет-компаний, зарегистрированных в России с начала года, отчиталась пресс-служба ФНС.

С 2019 года иностранные интернет-компании отчитываются по НДС по всем электронным услугам, оказываемым как физическим, так и юридическим лицам. С начала 2019 года на учет в российских налоговых органах поставлены 1200 таких компаний (по поставкам В2В). Среди них такие крупные компании, как Ericsson, Alcatel, Cisco, Citrix.

Всего на налоговом учете в России состоят 1400 иностранцев-поставщиков электронных услуг. Еще около 100 компаний будут поставлены на учет в ближайшее время, обещает ФНС. После регистрации им будет предоставлен доступ к Личному кабинету иностранной интернет-компании. Сервис позволяет представлять декларации по НДС, обмениваться документами и письмами с налоговым органом и др.