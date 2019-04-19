90% быстрых платежей закончились ничем

Девять из десяти переводов через систему быстрых платежей были попыткой перевода средств по телефону человеку в банк, где у него нет счета,— то есть, по сути, «пробивкой» наличия счета абонента в банке.

Причины могут быть разные, как тестирование системы гражданами, так и действия мошенников, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты предполагают, что злоумышленники могут подобным образом выявлять счета определенных лиц в банках, чтобы впоследствии атаковать их.

Между тем в ЦБ настроены оптимистично и отмечают, что в количество реальных фактических платежей в системе увеличивается с каждым днем.

Риски в СБП, где все платежи безотзывные, побуждают банки устанавливать лимиты по СБП существенно ниже допустимого уровня — 600 тыс. руб. Например, в Альфа-банке лимит составляет 50 тыс. рублей.

Напомним, в настоящее время к СБП подключены 12 финансовых организаций — ВТБ, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона».