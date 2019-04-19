Российским властям придется вернутся к вопросу повышения пенсионного возраста

Повышение возраста выхода на пенсию не решает проблему российской пенсионной системы раз и навсегда, утверждают эксперты.

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка, пишут «Ведомости».

Отставание уровня пенсий от уровня зарплат будет нарастать, а значит, вести к падению качества жизни людей, выходящих на пенсию, следует из доклада Юрия Горлина и Виктора Ляшка «Повышение пенсионного возраста: пейзаж после...», представленного на ХХ апрельской конференции в Высшей школе экономики. После 2028 г. властям, не исключено, придется вернуться к обсуждению нового повышения пенсионного возраста, и хотя до этого еще далеко, обсуждать нерешенные проблемы лучше начать сейчас.

Другие страны, повышая пенсионный возраст, делали это, чтобы предотвратить снижение уровня пенсий в будущем. Но главный ориентир тут — не индексация пенсий по уровню инфляции, а отношение среднего размера страховой пенсии по старости к средней зарплате — так называемый коэффициент замещения, который характеризует выполнение пенсией своей основной функции, т. е. компенсации утрачиваемого заработка людей.

Повышение пенсионного возраста в том виде, в котором оно было одобрено, дало результат. Без него коэффициент замещения снизился бы с 32,8% в 2018 г. до 27,9% к 2030 г. и до 22,9% к 2050 г., если исходить из более-менее реалистичного прогноза роста ВВП на 1,5% в год, подсчитали эксперты РАНХиГС. А повышение возраста выхода на пенсию при том же росте ВВП динамику снижения замедляет — 32,8% в 2018 г., 32,1% в 2030 г. и 26,5% в 2050 г. Но разрыв пенсий и зарплат будет увеличиваться и при ускорении роста экономики. Напротив, чем выше будут темпы роста ВВП, тем больше пенсии будут отставать от зарплаты, отмечает Горлин. Дело в том, что рост ВВП, конечно, в какой-то пропорции ведет к росту зарплат, но пенсии если и растут, то в меру роста доходов Пенсионного фонда (ПФР).

Если допустить, что пенсионная система останется неизменной (т. е. основанной на принципе солидарности, при которой пенсии сегодняшним пенсионерам выплачиваются за счет пенсионных взносов из зарплат работающих), то в не столь отдаленном будущем купированные пока проблемы вернутся. Пенсионные обязательства государства будут расти, возникнет риск устойчивости пенсионной системы, а после 2024 г. и особенно после 2028 г., когда закончится переходный период пенсионной реформы, возможности сохранения заявленного государством роста пенсий (к которому уже «привыкнет» население) будут ограничены, отмечается в докладе.