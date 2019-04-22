Банки не имеют права требовать от клиентов плату за информацию о просрочке по кредиту

Финансовые организации обязаны бесплатно информировать клиентов о возникновении просроченной задолженности по договорам потребительского кредита. Об этом говорится в информационном письме, размещенном на сайте ЦБ.

Банк России выявил случаи, когда банки или некредитные финансовые организации при заключении договоров кредита (займа) предлагают заемщикам платную услугу по информированию о состоянии просроченной задолженности.

При этом согласно законодательству такая информация направляется заемщику бесплатно и не позднее 7 дней с даты ее возникновения.

Соответствующее требование содержится в Федеральном законе от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и его нарушение влечет соответствующую ответственность для кредиторов.