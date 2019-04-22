Сбербанк получит долю в капитале Rambler Group

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.

Официальное объявление о сделке может состояться на следующей неделе, утверждают источники РБК.

Обсуждавшаяся конфигурация сделки предусматривала рефинансирование долга Rambler Group и покупку структурами Сбербанка неконтрольной доли в интернет-бизнесе холдинга Александра Мамута, а также опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана, говорит один из собеседников РБК.

По его словам, сделка предусматривает существенные инвестиции в Rambler Group. По словам другого источника, для Сбербанка это «шаг к цели стать передовой интернет-компанией» и «решение политической задачи по консолидации интернет-активов»​.

В Rambler Group входят интернет-СМИ Gazeta.Ru, Lenta.Ru и Championat.com, агентство Rambler News Services, блог-платформа Livejournal.com, портал Rambler, сервис Afisha.ru, онлайн-кинотеатр Okko, объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» (631 зал в 75 кинотеатрах). Собеседники РБК говорят, что в периметр сделки Сбербанка с Rambler Group войдут не все активы холдинга Мамута, в частности, Сбербанк не станет совладельцем объединенной сети кинотеатров

Слухи о покупке Rambler Сбербанком начали ходить еще в феврале. Но тогда член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян заявил, что подобные переговоры не ведутся и речь идет всего лишь и рефинансировании кредитов.