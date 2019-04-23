Налоговики могут исключить из ЕГРЮЛ даже работающие организации с имуществом и сотрудниками

При несдаче отчетности, а также в случае недостоверного юрадреса компанию могут исключить из ЕГРЮЛ.

Сначала налоговики вносят в ЕГРЮЛ запись о недостоверности и предстоящем исключении. Что делать в этом случае компании?

В течение месяца организация должна подтвердить сведения или представить при необходимости уточненные данные, говорится в информационном сообщении УФНС по Иркутской области.

Если в последующие полгода руководитель организации не актуализирует информацию в реестре, то, несмотря на то, что юрлицо имеет активы и персонал, ведет активную деятельность, сдает отчетность, она подлежит исключению из ЕГРЮЛ.

При исключении организации из ЕРЮЛ при наличии задолженности по налогам регистрирующий орган вправе ее взыскать через суд с учредителя юрлица.

Кроме этого, руководитель юрлица и его участники после исключения организации из ЕГРЮЛ в течение 3 лет не имеют права быть руководителями и участниками других юрлиц.

Так в частности за период с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года из ЕГРЮЛ в Иркутской области исключено более 4 тыс. организаций. Это почти 10% от числа всех зарегистрированных в регионе юрлиц (55 тыс.).