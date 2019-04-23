Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак — «Сбер».

«Мы все больше и больше становимся технологической компанией, а не банком», — говорил президент Герман Греф в декабре, если бы мы были интернет-компанией, стоили бы в разы дороже. Он тогда предупреждал, что Сбербанк как экосистема может отказаться от слова «банк» в названии, напоминают «Ведомости».

Тогда стало известно, что госбанк купил домен sber.ru, а теперь — что он зарегистрировал товарный знак «Сбер» 8 апреля, следует из базы данных СПАРК. Параллельно банк регистрировал десятки связанных с ним товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот» — так называется чат-бот банка в соцсетях, он дает советы про финансы и присылает бесплатные стикеры.

Сбербанк хочет присутствовать в жизни своих клиентов как можно больше, и оказания одних финансовых услуг ему для этого мало. Построение экосистемы, охватывающей как можно больше сфер жизни клиента, — один из приоритетов стратегии-2020 Сбербанка.

«Чем больше мы насыщаем жизнь клиента полезными сервисами, тем чаще он обращается именно к нам. В целом мы хотим от позиции посредника перейти к позиции провайдера конечных услуг. И стать для клиентов экосистемой первого выбора», — говорил «Ведомостям» руководитель дирекции по развитию экосистемы Сбербанка Марк Завадский. Сейчас в ней около 20 компаний — от электронной коммерции («Яндекс.Маркет») и медицины (DocDoc) до «Сбербанк телекома» и недвижимости («Домклик»), перечислял он.

Зарегистрировав товарный знак «Сбер», банк может в дальнейшем использовать любые комбинации с этим словом, например «Сбертакси» или «Сбермульт», не подавая на отдельный патент, говорят эксперты.

Избавиться от слова «банк» в названии может и «Тинькофф банк», заявлял его основатель Олег Тиньков.