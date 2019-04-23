Глава Минтруда сообщил о двукратном снижении смертности на производстве

Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом снизилось с 2007 года более чем в два раза, с 4,5 до 1,6 тыс. в год, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на Всероссийской неделе охраны труда.

«На протяжении последних лет мы наблюдаем устойчивое снижение количества несчастных случаев на производстве и других негативных ситуаций. За последние 12 лет количество ежегодных несчастных случаев [со смертельным исходом] с работниками снизилось более чем в два раза, с 4,5 тыс. фактически до 1,6 тыс. случаев. Безусловно, это является очень серьезным прогрессом», — цитирует министра ТАСС.

Топилин отметил, что в 2018 году количество несчастных случаев на производстве снизилось с 37,5 тыс. до 35,2 тыс.

Кроме того, глава Минтруда заявил, что министерство ставит задачу полностью ликвидировать рабочие места с опасными условиями труда.