За потерянный алкоголь тоже надо платить акциз

Недостача подакцизных товаров — алкогольной продукции (сверх норм естественной убыли) определена как их реализация и, соответственно, является объектом налогообложения акцизами.

Производитель алкогольной продукции должен исчислить и уплатить акциз по всему объему реализованной алкогольной продукции, включая объем ее порчи (брака) и потерь при хранении и транспортировке, за исключением случаев недостачи в пределах норм естественной убыли.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/7052@ от 15.04.2019.