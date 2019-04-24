Почему в требовании на уплату налога нет подписи инспектора

Федеральная налоговая служба на своем сайте дала разъяснения о том, какие реквизиты должны содержаться в требовании об уплате налога, которое направляется налогоплательщику.
Форма требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов для организаций и ИП утверждена приказом ФНС России от 13.02.2017 № ММВ-7-8/179@ и содержит следующие сведения:
- наименование налогового органа (код налогового органа);
- наименование налога, сбора; страховые взносы;
- сумма недоимки;
- размер пеней, штрафов, процентов;
- КБК;
- ОКТМО;
- КПП обособленного подразделения ЮЛ (в случае необходимости)
- общая сумма задолженности;
- дата формирования требования;
- срок исполнения требования;
- меры, которые могут быть применены в случае неисполнения требования;
- ФИО и телефон исполнителя.
Также в требовании может быть указана информация об отзыве ранее направленного налогоплательщику требования, если сведения, отраженные в таком требовании, были изменены.
Обратите внимание, что форма требования не содержит полей для указания подписи должностных лиц и проставления печати налогового органа.