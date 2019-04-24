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Почему в требовании на уплату налога нет подписи инспектора

Федеральная налоговая служба на своем сайте дала разъяснения о том, какие реквизиты должны содержаться в требовании об уплате налога, которое направляется налогоплательщику.

Форма требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов для организаций и ИП утверждена приказом ФНС России от 13.02.2017 № ММВ-7-8/179@ и содержит следующие сведения:
  • наименование налогового органа (код налогового органа);
  • наименование налога, сбора; страховые взносы;
  • сумма недоимки;
  • размер пеней, штрафов, процентов;
  • КБК;
  • ОКТМО;
  • КПП обособленного подразделения ЮЛ (в случае необходимости)
  • общая сумма задолженности;
  • дата формирования требования;
  • срок исполнения требования;
  • меры, которые могут быть применены в случае неисполнения требования;
  • ФИО и телефон исполнителя.

Также в требовании может быть указана информация об отзыве ранее направленного налогоплательщику требования, если сведения, отраженные в таком требовании, были изменены.

Обратите внимание, что форма требования не содержит полей для указания подписи должностных лиц и проставления печати налогового органа.

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