Почему в требовании на уплату налога нет подписи инспектора

Федеральная налоговая служба на своем сайте дала разъяснения о том, какие реквизиты должны содержаться в требовании об уплате налога, которое направляется налогоплательщику.

Форма требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов для организаций и ИП утверждена приказом ФНС России от 13.02.2017 № ММВ-7-8/179@ и содержит следующие сведения:

наименование налогового органа (код налогового органа);

наименование налога, сбора; страховые взносы;

сумма недоимки;

размер пеней, штрафов, процентов;

КБК;

ОКТМО;

КПП обособленного подразделения ЮЛ (в случае необходимости)

общая сумма задолженности;

дата формирования требования;

срок исполнения требования;

меры, которые могут быть применены в случае неисполнения требования;

ФИО и телефон исполнителя.

Также в требовании может быть указана информация об отзыве ранее направленного налогоплательщику требования, если сведения, отраженные в таком требовании, были изменены.

Обратите внимание, что форма требования не содержит полей для указания подписи должностных лиц и проставления печати налогового органа.