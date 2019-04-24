Банк «Открытие» списал деньги со «спящих» счетов клиентов МДМ-банка и Бинбанка

Со счетов клиентов МДМ-банка и Бинбанка, теперь ставших частью «Открытия», без предупреждения списаны суммы в размере до 5 тыс. руб.— банк ввел дополнительную комиссию, которая взимается при неактивности счета более года.

Клиентка МДМ-банка, у которой списаны все деньги, рассказала «Коммерсанту», что ее премиальная карта МДМ-банка действует до 2020 года, на ней постоянно лежала небольшая сумма, на которую начислялись проценты. Её договор с МДМ-банком не предусматривал комиссий за неактивность, как и иных плат, и потому к единовременному списанию средств в пользу банка она оказалась не готова. В подобную ситуацию попал и клиент Бинбанка.

Когда клиенты обратились с претензией в банк, там сообщили о введенной 27 марта новой комиссии на спящие счета в размере 5 тыс. руб., но не более остатка по счету. Она введена в целях стимулирования клиентов экс-МДМ-банка и экс-Бинбанка к переходу на целевую продуктовую линейку объединенного «Открытия».

Там заверили, что обнуление неактивных («спящих») счетов — общепринятая практика. Согласно правилам предоставления и использования банковских карт, банк вправе вносить изменения в тарифы и уведомлять об этом клиента не позднее чем за десять дней до даты введения в действие различными способами, в том числе размещая информацию на сайте. Тарифы были обновлены на сайте 27 марта, то есть, считают в «Открытии», «таким образом, банк осуществил информирование клиентов и не нарушал их прав». Однако с держателей собственных карт банк в аналогичной ситуации взимает комиссию всего 600 руб.

Впрочем, в «Открытии» пообещали, что «всем клиентам, обратившимся в банк, списанная ранее комиссия будет возвращена».