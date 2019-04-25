Оператор ЭДО «Такском» подготовил EDI к маркировке

Компания «Такском» дополнила EDI-документы информацией о кодах товаров, подлежащих обязательной маркировке.

С помощью EDI от «Такском» можно заранее сверить коды отгруженных и принятых товаров, чтобы заблаговременно выявить расхождения и избежать ошибок.

При сборе заказа продавец вносит в уведомление об отгрузке (DESADV) коды маркировки по каждой товарной позиции. Покупатель при приемке товара вносит фактические коды продукции в уведомление о приемке (RECADV). При несоответствии кодов сформированный системой документ RECADV визуализирует расхождения, и покупатель сможет решить принять или отклонить спорные позиции до момента подписания универсального передаточного документа (УПД). Подключившись к EDI от «Такском», вы сможете контролировать прием и отгрузку маркированной продукции на уровне обмена EDI-документами, избежите ошибок ручного ввода и ускорите процессы закупок и поставок.

Помимо обмена EDI-документами компания «Такском» предлагает для всех участников оборота маркированной продукции ряд уникальных решений для работы в системе маркировки. Любой участник системы, будь то производитель, дистрибьютор, представитель торговой сети или мелкой розницы, может найти для себя оптимальный вариант среди продуктов компании «Такском». Это может быть коробочное решение, готовое к установке, или специализированная сборка модулей и конфигураций, которые можно адаптировать и встроить в любые учетные системы.

Активное участие компании «Такском» в рабочих группах и пилотных проектах по маркировке в качестве оператора ЭДО, ОФД и разработчика ПО позволяет оперативно дорабатывать все продукты компании с учетом последних изменений законодательства и особенностей рынка той или иной маркированной продукции.