Названы типичные ошибки в документах на регистрацию компаний и ИП

Где же такая работа: "по полдня - перекуры, с временем для кофе и Ватсапп"?! Блин, а у моих бухга...
У нас давно работа за компьютером не считается вредным - провели спецоценку условий труда с пригл...
Ну у нас же только компьютер влияет на нее... сетчатку то... сотовые телефоны во всех руках - они...
Так и 10 - 15 лет назад было.... приватизация называлось и это..... когда с ОМОНом приходят к соб...
По его словам, сегодня мы до сих пор не понимаем до конца, как компьютер...
Ну, что вы. В нерезиновске самые богатые неработающие. Если криминальные новости почитать, то там...
Никогда такого не было и вот опять. Зашли бы на ммпг или просто на ютьюб - сотни бы обанружили, е...
Власти российские совсем обезумели от безнаказанности: катаются как сыр в масле на наши налоги, б...
Обязанность или право? У меня много возвратов качественного товара, в связи с тем что неправильно...
А почему только труд охранять надо? А быт населения - он же гораздо опаснее! Сколько ежегодно гиб...
фабрики - рабочим, землю - крестьянам, здоровье - народу!
и посчитайте ТОЛЬКО работающих.и только в нерезиновске! Вообще ошеломляющие результаты будут!...
"закон о безвозмездной передаче предприятий трудовому коллективу" дык было уже. чуть больше ...
какие неугомонные! и так посчитают -народ чуток в ж..., и по-другому посчитают - опять в той же ж...
А чего им бояться, ну не понравятся результаты, снова койки в Росстате переставят, и вперёд, с но...
А через полгода признают проект провалившийся и всех инвесторов посадят за незаконную предпринима...
В CRM на основании звонков можно создавать документы, а потом удобно отслеживать процессы от нача...
и зачем нужен этот бред...
Это совместное творчество: текст судей, моя компиляция, оформление клерка. И вот такая красота по...
Да что про водителей, скажите лучше про производство - печники, которые реально в печи засовывают...
Теперь бы тоже самое в УТ 11
Мы прекрасно понимаем, что рабочие места, на которых условия труда являются ненормальны...
Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, В...
а на кассе выясняется, что это ценник не тот или акция уже закончилась, распространенная проблема...
Вот все - путин, путин. Это тот, кто, говорят собрал 76 процентов?...
Кошачёк. похоже ты администратор???
Достал уже ПФР. Какждый раз, когда СЗВм приношу, начинают всем кабинетом наседать, канючат, что э...
Уф... еле осилил. Фундаментальный труд. Имя автора не Карл Маркс, случайно?...
"Работать будут роботы, а не человек"
Временно избранное недоступно из-за работ на сайте. Потом обещали вернуть, но когда, не говорят )...
Можно вопрос не в тему? Где искать сохраненное в "избранное"? В профиле нет. Спасибо! ...
Сам термин ПЭВМ устарел, как и эти правила. Сотрудники никогда излишне не утрудят себя, найдут и ...
ФНС - это ОПГ !!!!! Я давно трезвоню, бухгалтерское сообщество ау!!! Вы где! Все в отчетах!!! Как...