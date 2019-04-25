Названы типичные ошибки в документах на регистрацию компаний и ИП

Natali Kr Так и 10 - 15 лет назад было.... приватизация называлось и это..... когда с ОМОНом приходят к соб... Сотрудники хотят завладеть бизнесом своего работодателя

Чалдон Ну, что вы. В нерезиновске самые богатые неработающие. Если криминальные новости почитать, то там... Росстат будет оценивать уровень жизни россиян по новому методу

forest_imp Никогда такого не было и вот опять. Зашли бы на ммпг или просто на ютьюб - сотни бы обанружили, е... ЦБ обнаружил в I квартале десятки финансовых пирамид

llenson Власти российские совсем обезумели от безнаказанности: катаются как сыр в масле на наши налоги, б... Начались штрафы за неуважение к власти

Yaska Обязанность или право? У меня много возвратов качественного товара, в связи с тем что неправильно... Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/24636 от 08.04.2019

llenson А почему только труд охранять надо? А быт населения - он же гораздо опаснее! Сколько ежегодно гиб... Малый бизнес тоже должен заниматься охраной труда

Gvozdi4ca "закон о безвозмездной передаче предприятий трудовому коллективу" дык было уже. чуть больше ... Сотрудники хотят завладеть бизнесом своего работодателя

Gvozdi4ca какие неугомонные! и так посчитают -народ чуток в ж..., и по-другому посчитают - опять в той же ж... Росстат будет оценивать уровень жизни россиян по новому методу

YUMKA А чего им бояться, ну не понравятся результаты, снова койки в Росстате переставят, и вперёд, с но... Росстат будет оценивать уровень жизни россиян по новому методу

Zveruga В CRM на основании звонков можно создавать документы, а потом удобно отслеживать процессы от нача... Звонки клиентам напрямую из 1С

Олеся Пономарева Да что про водителей, скажите лучше про производство - печники, которые реально в печи засовывают... Малый бизнес тоже должен заниматься охраной труда

Илья_Бирюлин Теперь бы тоже самое в УТ 11 Звонки клиентам напрямую из 1С

РК44 Мы прекрасно понимаем, что рабочие места, на которых условия труда являются ненормальны... Малый бизнес тоже должен заниматься охраной труда

Кошки Рyлят Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, В... Начались штрафы за неуважение к власти

Кошки Рyлят а на кассе выясняется, что это ценник не тот или акция уже закончилась, распространенная проблема... Определен прожиточный минимум за 1 квартал 2019

id25149734 Вот все - путин, путин. Это тот, кто, говорят собрал 76 процентов?... Начались штрафы за неуважение к власти

Елена_N Достал уже ПФР. Какждый раз, когда СЗВм приношу, начинают всем кабинетом наседать, канючат, что э... ПФР предлагает компаниям заключить соглашения о предпенсионерах

Над.К Временно избранное недоступно из-за работ на сайте. Потом обещали вернуть, но когда, не говорят )... Расчет платежей для налога УСН 6%

contact77r Можно вопрос не в тему? Где искать сохраненное в "избранное"? В профиле нет. Спасибо! ... Расчет платежей для налога УСН 6%

SBIS_MO Сам термин ПЭВМ устарел, как и эти правила. Сотрудники никогда излишне не утрудят себя, найдут и ... Проверьте, соблюдаются ли у вас требования к рабочим местам с компьютерами