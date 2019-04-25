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Названы типичные ошибки в документах на регистрацию компаний и ИП

Причиной отказов в государственной регистрации компаний и ИП является нарушение требований к оформлению документов. Типичные ошибки при заполнении форм назвали налоговики Липецкой области.

Чаще всего заявители допускают следующие ошибки:

  • заполняют заявления чернилами не черного цвета либо прописным шрифтом;
  • указывают коды ОКВЭД не соответствующие Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2);
  • допускают опечатки в дате и месте рождения, паспортных данных и иных персональных данных руководителя, учредителя организации, заявителя;
  • не указывают индекс в адресе места жительства заявителя или в адресе места нахождения юридического лица;
  • неверно заполняют сокращения адресных реквизитов (города, улицы, квартиры, офиса).

Налоговики напоминают:

  1. Требования к документам, представляемым в ФНС при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утверждены приказом ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.
  2. В случае получения отказа в регистрации из-за ошибок, допущенных при заполнении форм, а также при представлении неполного комплекта документов появилась возможность однократно повторно представить их без уплаты государственной пошлины.
  3. При представлении регистрационных документов в электронной форме госпошлина не взимается.

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