Россиянам могут запретить ввозить колбасу и сыр для личного использования

Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

Соответствующее предложение ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, в том числе «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком», направила 20 марта. С письмом ознакомились «Ведомости».

Растут риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа, указано в письме. В 2018 г. 14 стран сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о регистрации почти 5000 очагов африканской чумы свиней (АЧС). Почти половина из них пришлась на Польшу, свыше 1200 – на Румынию, более 600 – на Латвию. В этом году уже зарегистрировано почти 2000 очагов. Вирус стремительно распространяется в Китае, крупнейшем в мире производителе и потребителе свинины.

Для человека вирус АЧС не опасен, при попадании в организм он погибает. Но если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы – он попадает на свалки, разносится по воздуху, дикими животными.

Поддерживает предложения и бизнес. Такой запрет необходим, говорит главный аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов. Пока еще свободные от АЧС страны ужесточают наказание за ввоз багажом мяса и мясной продукции: в Японии за это можно получить до трех лет каторги. В 2018 г. Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов и др. для защиты от заражения АЧС А в США нельзя провезти даже бутерброд с колбасой, на границе его отберут и выбросят, утверждают сторонники запрета.