Куда россияне тратят средства маткапитала

В 2018 году на выплату материнского капитала было направлено 302,315 млрд рублей.

По данным ПФР самым популярным направлением траты средств в прошедшем году стало улучшение жилищных условий, на эти цели была направлена большая часть средств — 289,037 млрд рублей, передает РИА Новости.

На обучение детей направлено 10,192 млрд рублей, на ежемесячную выплату при появлении второго ребенка — 2,887 млрд, на накопительную пенсию мамы — 195 млн, на социальную адаптацию детей-инвалидов — 4 млн руб.

Напомним, программа маткапитала действует в России с 2007 года, ее действие продлено до конца 2021 года.