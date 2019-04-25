ФНС обновила порядок списания безнадежных долгов

ФНС приказом № ММВ-7-8/164@ от 02.04.2019 утвердила новый Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию. Также утвержден перечень документов, необходимых для признания таких долгов безнадежными.

Перечень документов зависит от конкретной причины списания - ликвидации организации, смерти гражданина, банкротства или утраты возможности взыскания в связи с решением суда.

Одновременно со вступлением в силу нового документа утрачивает силу старый приказ от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@.