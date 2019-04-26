Как будут определять таможенную стоимость экспортируемых товаров

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства, которым утверждаются Правила определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из РФ.

Методов определения стоимости несколько:

метод № 1 — по стоимости сделки с вывозимыми товарами; метод № 2 — по стоимости сделки с идентичными товарами; метод № 3 — по стоимости сделки с однородными товарами; метод № 5 — метод сложения; метод № 6 — резервный.

Методы № 2 — 6 будут применяться, когда не соблюдаются условия для применения метода № 1.

В числе таких условий:

а) отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на пользование и распоряжение вывозимыми товарами, за рядом исключений;

б) продажа товаров или их цена не зависят от каких-либо условий или обязательств, влияние которых на цену вывозимых товаров не может быть количественно определено;

в) никакая часть дохода или выручки от последующей продажи, распоряжения иным способом или использования товаров покупателем

‎не причитается прямо или косвенно продавцу;

г) покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами, или покупатель и продавец являются взаимосвязанными лицами таким образом, что стоимость сделки с вывозимыми товарами приемлема для таможенных целей.