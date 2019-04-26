Уход за ребенком до 3 лет с кодом ДЛДЕТИ могут включить в стаж для пенсии

До 20 мая должен быть проработан вопрос об увеличении периода ухода за ребёнком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии, с 1,5 до 3 лет.

Соответствующее поручение Дмитрий Медведев дал Минтруду, Минэкономразвития и Минфину.

При этом следует провести оценку финансовых и социальных последствий предлагаемого решения.

Напомним, в настоящее время в страховой пенсионный стаж входит, в том числе период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 4,5 лет в общей сложности.